В Москве мужчина скончался спустя два месяца после падения на улице в нетрезвом виде

Врачи клинической больницы в Москве констатировали смерть 43-летнего местного жителя. Мужчина скончался, получив тяжелые травмы при падении, сообщил канал РЕН ТВ.
В медучреждение гражданин поступил почти два месяца назад. Пациент упал возле своего дома на улице Мусы Джалиля. Мужчина в тот момент находился в нетрезвом состоянии, о чем он сам успел сообщить.
Медики диагностировали ему травму головы, ушиб мозга и перелом костей черепа. Теперь правоохранители проверяют, могли пострадавший стать жертвой преступника.