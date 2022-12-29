Владимир Путин назначил прокуроров четырех новых регионов России

Президент России Владимир Путин утвердил прокуроров новых субъектов страны. Согласно указу главы государства, срок полномочий руководителей надзорного ведомства составит пять лет.
По решению российского лидера, прокурорами Луганской и Донецкой народных республик стали Глеб Михайлов и Андрей Спивак. Последнему также присвоили классный чин государственного советника юстиции второго класса.
Главой ведомства на территории Херсонской области назначили Андрея Петрова, в Запорожской области эту должность занял Кирилл Осипчук.