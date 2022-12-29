Пожилой итальянец зарезал молодую жену из-за ее желания расстаться

Потерпевшая решила расстаться с мужем, для чего сменила место жительства. Домой она вернулась через несколько дней за вещами. Мужчина пришел в ярость, узнав о прекращении отношений. Он схватил нож и ударил ее 12 раз в живот. Женщина почти сразу скончалась.