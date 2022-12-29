Пожилой итальянец зарезал молодую жену из-за ее желания расстаться

В Италии 63-летний пенсионер совершил убийство. Жертвой стала его 29-летняя супруга. Злоумышленник таким образом отомстил ей за то, что женщина прекратила с ним отношения.
Потерпевшая решила расстаться с мужем, для чего сменила место жительства. Домой она вернулась через несколько дней за вещами. Мужчина пришел в ярость, узнав о прекращении отношений. Он схватил нож и ударил ее 12 раз в живот. Женщина почти сразу скончалась.
На место расправы оперативно приехали полицейские. Они задержали злоумышленника, державшего в руках кухонный нож. Фигурант заявил, что не станет разговаривать без своего адвоката.