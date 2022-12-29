В Британии кладоискателей обязали заплатить 1,2 млн фунтов за найденные древние артефакты

В Великобритании двое кладоискателей-любителей обнаружили древние артефакты, они не поставили об этом в известность правительство и продали большую часть находки. За это мужчин обязали выплатить 1,2 миллиона фунтов стерлингов в качестве компенсации за пропавшие ценности, пишет The Independent.
По данным издания, артефакты были найдены в 2015 году на ферме в графстве Херефордшир. Помимо того, что мужчины не сообщили о находке правительству и не известили об этом хозяина территории, они продали большую часть драгоценностей на черном рынке.
Вскоре кладоискатели были арестованы, а в 2019 году их приговорили к восьми и девяти годам лишения свободы. Также отмечается, что суд обязал британцев выплатить компенсацию до 21 марта 2023 года. В противном случае фигурантам увеличат сроки пребывания в тюрьме.