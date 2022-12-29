Бежавший в Европу экс-депутат Госдумы подставил десятки людей в России

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев (признан иноагентом), заседавший в V и VI созывах, подставил под обыски полиции десятки россиян.
Сам иноагент давно курсирует между Украиной и Евросоюзом, получив в 2020 году украинское гражданство, но мог втянуть в незаконную деятельность и тех, кто проживает в России.
После заведения на Пономарева* уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ в семи регионах России проходят обыски у администраторов неких Telegram-каналов, утверждает 360.ru. Отмечается, что правоохранители задержали несколько человек, управляющих ресурсами из радикальной сети Пономарева*.
Обыски по делу проходят у действующего и бывшего московского муниципальных депутатов, журналиста из Тюмени и главреда медиа из Югры, сообщает Telegram-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости». Предположительно, их связывают с деятельностью Пономарева. Самого экс-депутата ГД заочно арестовали по делу о фейках, сейчас он находится в Киеве.
Пономарев* желает РФ военного поражения в конфликте с Украиной, поддерживает некий «легион свободной России», воюющий в составе ВСУ против россиян (за что его участников сравнивают с «власовцами»), допускает сценарий «распада» страны, называя себя и своих сторонников «легитимной властью» России, а также угрожал организацией терактов на российской территории.
В 2015 году его объявили в международный розыск по делу о растрате средств фонда «Сколково», но экстрадиции Пономарева* из Украины, конечно же, не произошло.
Примечательно, что в либеральной «тусовке», оставшейся в РФ, не оценили поступки Пономарева*, подставляющего других людей своими экстремистскими заявлениями под уголовное преследование.
«Если Илья Пономарев не хочет подставить десятки случайных, незнакомых и не имеющих с ним дел людей, которые подвергаются обыскам и выпиливанию дверей, то он просто обязан сделать заявление о том, что в России у него нет никакой структуры и он не готовит террористические акции», – заявил член федерального бюро партии «Яблоко» Кирилл Гончаров в Telegram.
При этом Пономарев* имеет сомнительную репутацию даже в кругах антироссийских радикалов: он с августа не выплачивал зарплату примерно сотне сотрудников своих незаконных медиапроектов, в которых пропагандировал поддержку киевского режима и распространял фейки о ВС РФ. Значительная часть обманутых работников – украинцы. В свое оправдание экс-депутат заявил, что «если кто-то пришел зарабатывать, а не заниматься политической борьбой – он ошибся дверью». Возмущенные сотрудники иноагента утверждают, что при найме на работу речь шла о зарплатах и гонорарах, а не об активизме.
Под предводительством Пономарева* в начале ноября в Варшаве прошел самоназванный «съезд народных депутатов», завершившийся скандалом и взаимными обвинениями «делегатов» в узурпации власти. На странном мероприятии, участники которого отметили «организационный хаос», присутствовал не только бывший депутат Госдумы, но и полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.
Ранее публицист Николай Стариков заявил, что РФ не будет опускаться на уровень «дурдома», устроенного в Варшаве сбежавшей оппозицией, а потому не станет в ответ привечать у себя в стране оппозиционеров из недружественных государств. Подробнее – в нашей статье.
* – лицо выполняет функции иностранного агента в России.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами