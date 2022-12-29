Бежавший в Европу экс-депутат Госдумы подставил десятки людей в России

При этом Пономарев* имеет сомнительную репутацию даже в кругах антироссийских радикалов: он с августа не выплачивал зарплату примерно сотне сотрудников своих незаконных медиапроектов, в которых пропагандировал поддержку киевского режима и распространял фейки о ВС РФ. Значительная часть обманутых работников – украинцы. В свое оправдание экс-депутат заявил, что «если кто-то пришел зарабатывать, а не заниматься политической борьбой – он ошибся дверью». Возмущенные сотрудники иноагента утверждают, что при найме на работу речь шла о зарплатах и гонорарах, а не об активизме.