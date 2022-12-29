Премьер Италии Мелони заявила о готовности страны выступить гарантом мирного договора по Украине

Италия готова выступить в качестве гаранта мирного соглашения по Украине. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.
Политик провела пресс-конференцию по итогам года. По ее словам, есть сложности с тем, чтобы гарантировать мирный процесс по Украине. По этой причине Мелони предложила Италию в качестве гаранта возможного мирного соглашения.
Мелони также анонсировала свой визит в Киев до конца февраля 2023 года. В качестве возможной даты она назвала 24 февраля.
Ранее стало известно, что Джорджа Мелони пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Рим. Также она заявила о готовности Италии помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры.