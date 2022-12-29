Дополнительную поддержку получают тульские семьи, воспитывающие детей с диабетом

В Тульской области семьи, воспитывающие детей с диабетом, получают дополнительную поддержку. Помощь детям с таким недугом в регионе оказывают системно.
Все семья, которые растят детей с таким заболеванием, получают необходимые лекарства и медицинские изделия, сообщает сетевое издание «Вести Тула». С 2021 года по инициативе губернатора Тульской области за счет регионального бюджета для детей с сахарным диабетом закупаются также системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови.
В декабре текущего года семьи получили по 4000 рублей на приобретение расходных материалов. В 2023 году на эти цели в бюджете предусмотрено более 1 миллиона рублей.