С Новым Годом!

Дополнительную поддержку получают тульские семьи, воспитывающие детей с диабетом

В Тульской области семьи, воспитывающие детей с диабетом, получают дополнительную поддержку. Помощь детям с таким недугом в регионе оказывают системно.

Дополнительную поддержку получают тульские семьи, воспитывающие детей с диабетом

Все семья, которые растят детей с таким заболеванием, получают необходимые лекарства и медицинские изделия, сообщает сетевое издание «Вести Тула». С 2021 года по инициативе губернатора Тульской области за счет регионального бюджета для детей с сахарным диабетом закупаются также системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови.

В декабре текущего года семьи получили по 4000 рублей на приобретение расходных материалов. В 2023 году на эти цели в бюджете предусмотрено более 1 миллиона рублей.

#тульская область #диабет #семья #поддержка #помощь