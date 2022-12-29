Водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП с пятью погибшими на трассе под Кемерово

Пять человек стали жертвами массового ДТП с участием внедорожника и двух грузовиков в Кемеровской области. Авария произошла на 198-м км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», рассказал представители регионального управления МВД России.
По данным полиции, около 12:00 по местному времени (08:00 по Москве) водитель автомобиля Kia Sorento выехал на полосу встречного движения для выполнения обгона и столкнулся с грузовиком Shacman, а затем с большегрузом Hino Ranger.
В результате все пять человек, находившиеся в слоне внедорожника, получили несовместимые с жизнью травмы. Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших и выясняют детали дорожной трагедии.