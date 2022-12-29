Администрация Красноярска решила перерабатывать старые автошины

Мэрия Красноярска решила организовать переработку автопокрышек для вторичного использования.
Как передает сетевое издание Newslab.ru, на текущий момент идет выбор оптимальной площадки для будущего производства. Это должно быть хорошо вентилируемое помещение, с высокими потолками, расположенное вдалеке от жилой застройки.
Оборудование для переработки власти планируют взять в лизинг. Помимо этого необходимо получить лицензию на данный вид деятельности. Рассчитываться за оборудование планируют из выручки с продажи продукции производства, например, покрытия из резиновой крошки, которую используют для детских площадок.