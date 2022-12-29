Водитель Volkswagen сбил четырехлетнюю девочку в коляске на пешеходном переходе в Москве

Инцидент произошел днем минувшей среды около дома по Алтуфьевскому шоссе. Как сообщает телеканал, в момент перехода «зебры» вместе с матерью девочка, которая сидела в коляске, уронила игрушку. Родительница вернулась за ней, потащив за собой ребенка, и в этот момент малышку сбил Volkswagen Polo.