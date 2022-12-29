Водитель Volkswagen сбил четырехлетнюю девочку в коляске на пешеходном переходе в Москве

Четырехлетняя девочка попала в больницу после наезда автомобиля такси на пешеходном переходе в северо-восточной части Москвы. Ей диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел днем минувшей среды около дома по Алтуфьевскому шоссе. Как сообщает телеканал, в момент перехода «зебры» вместе с матерью девочка, которая сидела в коляске, уронила игрушку. Родительница вернулась за ней, потащив за собой ребенка, и в этот момент малышку сбил Volkswagen Polo.
В настоящий момент в точных обстоятельствах аварии разбираются правоохранители. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.