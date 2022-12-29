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Захарова уличила властей Латвии и Литвы в ксенофобии по отношению к мигрантам

Политика
Захарова уличила властей Латвии и Литвы в ксенофобии по отношению к мигрантам

Отношение руководства Латвии и Литвы к мигрантам является ксенофобским. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным организации «Врачи без границ», переселенцам приходится долгое время жить в Прибалтике без жилья и необходимой пищи. Специалисты обратили внимание и на большое количество обморожений и смертей, которые произошли из-за пограничных служб.

«Трагическая ситуация с мигрантами без всякого сомнения является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов, грубо попирающих правочеловеческие стандарты, о которых так любит разглагольствовать Брюссель», — подчеркнула Захарова.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии проинформировал, что местные пограничники не позволили силовикам из Польши заставить беженцев уйти на территорию республики. Такое заявление появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

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