«Вот это память!»: подарок Путина для школьницы из Запорожья поразил пользователей Сети

Комментаторы признались, что видеоролик с телефонным разговором Путина и Титаренко тронул их «до слез». Они заметили, что политик «по-домашнему» побеседовал с юной россиянкой, и назвали его «образованнейшим, эмпатичным и справедливым» человеком, а также «лучшим президентом в мире».