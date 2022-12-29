«Вот это память!»: подарок Путина для школьницы из Запорожья поразил пользователей Сети

Подарок президента России Владимира Путина для девочки из Запорожской области привел в восторг пользователей Сети. Они поделились множеством восхищенных комментариев.
Российский лидер поучаствовал в акции «Елка желаний», где узнал о новогодней мечте школьницы Александры Титаренко. Она хотела вживую встретиться с Дедом Морозом, что Путин и устроил. В ответ глава государства попросил подарить ему огурцов.
«Вот это память останется у ребенка!» — поразился один из юзеров.
Комментаторы признались, что видеоролик с телефонным разговором Путина и Титаренко тронул их «до слез». Они заметили, что политик «по-домашнему» побеседовал с юной россиянкой, и назвали его «образованнейшим, эмпатичным и справедливым» человеком, а также «лучшим президентом в мире».