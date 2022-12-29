«Фигу показывает». Межевич объяснил желание Польши потратить деньги ЕС на армию

Брюссель, по его словам, вынужден придерживаться принципов европейской солидарности, а потому пока в отношении польских властей не последовало более серьезных мер. Кроме того, как считает собеседник «ПС», в период праздничных выходных политическому руководству ЕС нет никакого дела ни до России, ни до Украины, ни до Польши.