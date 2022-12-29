«Фигу показывает». Межевич объяснил желание Польши потратить деньги ЕС на армию

Польша намерена потратить на вооруженные силы все средства, выделенные Евросоюзом для восстановления страны после пандемии COVID-19. Об этом рассказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети.
«Спор с Европейской комиссией должен быть окончен. Настоящий конфликт разыгрывается сегодня на востоке от Польши, а средства из KPO [план Польши по восстановлению после коронавируса] означают больше денег на польскую армию», — заявил премьер.
Около месяца назад польский экс-министр финансов Тадеуш Косьчиньский пожаловался, что Брюссель попросту «вонзил нож в спину» Варшаве, учитывая острую необходимость отправлять военную помощь на Украину.
Тогда Евросоюз согласился направить Польше 35 млрд евро на устранение последствий пандемии, однако только в том случае, если будут реализованы одобренные «сверху» реформы, поэтому пока финансирование находится на удержании. Политик же в свою очередь назвал решение о заморозке средств предательством.
В последнее время Польша не на шутку обеспокоилась обеспечением армии. Рекордные сделки на покупку вооружения и техники уже состоялись с американскими и южнокорейскими производителями. Речь идет о самолетах, танках, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратах, системах ПВО, при этом «аппетиты» Варшавы только растут.
Комментируя решение польских властей, главный научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Николай Межевич охарактеризовал Польшу «удивительным» государством и предупредил, что терпению Брюсселя рано или поздно придет конец.
«Одной рукой Варшава с удовольствием подгребает к себе все дотации ЕС, а другой рукой постоянно показывает этому же ЕС фигуру из трех пальцев — фигу», — заявил собеседник «Политики Сегодня».
Брюссель, по его словам, вынужден придерживаться принципов европейской солидарности, а потому пока в отношении польских властей не последовало более серьезных мер. Кроме того, как считает собеседник «ПС», в период праздничных выходных политическому руководству ЕС нет никакого дела ни до России, ни до Украины, ни до Польши.
«В Варшаве такое головокружение от "успехов", что одной зимы мало, нужно еще холодный душ морозным днем», — сыронизировал политолог.
Несмотря на многочисленные политические распри внутри Евросоюза, в том числе и с подачи Варшавы, Николай Межевич отметил, что серьезных предпосылок для раскола объединения нет.
Тем временем лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский готовит граждан к боевым действиям на Украине и «возвращению» западных украинских земель. Политик даже назначил дату — 4 мая.
Правда, в рамках мобилизации призывают людей, которые не проходили службу. По данным Минобороны Польши, из-за принудительного призыва из страны бежали 70 тысяч мужчин. С января в учениях будут принимать участие и вовсе 15-летние подростки — они будут «осваивать» работу с оружием и «борьбу в тесном контакте». Что еще содержит план Качиньского — читайте в нашем материале.