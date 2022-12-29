Юрий Кот намекнул, чего больше всего боится Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ставит перед собой цель утопить русские земли в крови, и больше всего он боится, что опутанные информационной паутиной украинцы проснутся так же, как уже просыпается российское общество.
Об этом в авторской колонке для портала «Журналистская правда» рассуждает политолог и публицист Юрий Кот.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что целью противостояния Киева с Россией является восстановление целостности страны.
Комментируя эти слова, Юрий Кот отметил, что Россия тоже стремится к восстановлению целостности русских земель, к восстановлению исторического русского государства – Святой Руси. Именно такую цель ставит перед собой Россия, хоть это и не декларируется официально.
«У Зеленского целью является утопить русские земли в крови, для этого он будет делать все возможное, лишь бы только, как можно больше русских людей легло в землю. А украинцы ведь тоже русские, мы ведь это знаем, правда, обманутые русские, – объяснил публицист. – Какие бы Зеленский не делал заявления, какие бы шаги не предпринимал на пути этого кровопролития, наша задача – поскорее закончить этот процесс, естественно Победой. А капитуляцию будут подписывать, если не Зеленский, значит кто-то другой».
По словам автора, в этой ситуации стоит обратить внимание на то, что происходит на Украине, и что – в России.
В России, по его словам, «все цветет». Люди искренне переживают по поводу происходящего, сохраняя при этом человеческие качества. Проявляя заботу об армии, россияне попутно сильно меняются, все глубже понимая текущие процессы.
«Русские просыпаются, это как раз то, чего больше всего боятся такие, как Зеленский. Почему они окутали людей на Украине информационной паутиной? Чтобы люди не задумались, не проснулись. Они ими манипулируют и отправляют на убой. Люди же в России проснулись, поэтому, конечно же, мы надеемся, что наши братья там тоже проснутся», – подчеркивает Юрий Кот.
И когда это произойдет, жители нынешней Украины присоединятся к россиянам вместо того, чтобы бороться с ними. И тогда все вместе плечом к плечу они выступят против реального врага, против таких людей, как Зеленский, которые желают им смерти, заключает политолог.