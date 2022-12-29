Орловского маньяка приговорили к пожизненному сроку за убийство трех детей и женщины

В Орловской области суд назначил пожизненный срок лишения свободы 62-летнему жителю Залегощенского района, обвиняемому в убийстве четырех человек. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, среди жертв маньяка — трое детей. Первое преступление мужчина совершил в 2000 году, лишив жизни шестилетнего мальчика. Через три года злоумышленник расправился с женщиной.
В 2005 году без вести пропал девятилетний школьник. Его тело нашли лишь спустя 16 лет. Последней жертвой стала девочка, исчезнувшая летом прошлого года. Подсудимый признал вину по всем эпизодам.