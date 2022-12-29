Белорусские СМИ сообщили о падении украинской ракеты комплекса С-300 на территории страны

На месте падения работают специалисты из Следственного комитета и Министерства обороны Белоруссии. По данным «Sputnik Беларусь», есть две версии причин инцидента. По одной из них, украинская ракета полетела не в ту сторону, по другой — ее сбили системы ПВО Белоруссии.