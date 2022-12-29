«ЧВК «Вагнер» — очень правильная организация». Картаполов отреагировал на критику в адрес «музыкантов»

ЧВК «Вагнер» является эффективной организацией, которая выполняет самые сложные задачи в рамках спецоперации РФ на Украине. Так генерал-полковник, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отреагировал на критику депутата КПРФ Виктора Соболева в адрес «музыкантов».
Картаполов отметил, что лично видел российских штурмовиков в деле. По его словам, они справляются с выполнением задач очень высокой сложности.
«У нас каждый депутат имеет право на собственное мнение. И, если у Виктора Ивановича Соболева оно такое, то в своей жизни он никогда не сталкивался с ЧВК "Вагнер". В отличие от меня, например. Я сталкивался и считаю, что ЧВК "Вагнер" — это очень правильная организация, которая способна выполнять самые сложные задачи. Везде, где я имел с ними дело, они такие задачи и выполняют. На тех участках фронта, где они действуют, их роль ключевая», — заявил Картаполов.
Подразделения ЧВК «Вагнер» наступают на Бахмут. Сейчас «музыканты» взламывают оборону ВСУ в селе Опытное. Кроме того, российские штурмовики по трем направлениям продвигаются к Соледару.