«ЧВК «Вагнер» — очень правильная организация». Картаполов отреагировал на критику в адрес «музыкантов»

ЧВК «Вагнер» является эффективной организацией, которая выполняет самые сложные задачи в рамках спецоперации РФ на Украине. Так генерал-полковник, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отреагировал на критику депутата КПРФ Виктора Соболева в адрес «музыкантов».