Необходимо совместно разбираться в имеющихся проблемах. Пригожин о критике главы Генштаба ВС РФ

Предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на заявление депутата Госдумы Виктора Соболева о бойцах ЧВК «Вагнер» и их критике в адрес главы Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.
Парламентарий выразил несогласие с позицией представителей ЧВК «Вагнер». По его мнению, недопустимо судить о действиях вышестоящего командования во время боевых действий.
«Давно нужно было ЧВК "Вагнер" поставить на место: не такую уж роль они играют в зоне спецоперации, чтобы диктовать свои условия. Ставить себя выше других неприемлемо», — считает Соболев.
Пригожин обратил внимание, что парламентарий выразил личное мнение, а не обозначил позицию комитета нижней палаты по обороне, в котором состоит.
«Каждый имеет право на свое мнение. Могу сказать, что ЧВК "Вагнер" сегодня играет одну из решающих ролей в зоне СВО. Что касается обращения к Герасимову, я согласен с тем, что формулировки должны быть более корректны. Однако в проблемах, которые существуют, необходимо совместно разбираться», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин подтвердил, что видеообращение с жалобами к Герасимову записали именно «вагнеровцы». Он пообещал, что проблемы бойцов будут решены.