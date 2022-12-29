Петербург возглавил российский антирейтинг по суточному числу смертей от COVID-19

Санкт-Петербург оказался на первой строчке рейтинга по количеству смертей от COVID-19 за сутки, следует из данных оперштаба.
Петербургские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 16 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Это число на одну смерть превышает московский показатель. По количеству заразившихся коронавирусом граждан Северная столица остается на втором месте (713 случаев) в рейтинге после столицы (1661 инфицирований).
Губернатор города на Неве Александр Беглов в середине декабря громко заявил, что пандемия COVID-19 начала отступать после того, как над Петербургом на вертолете с иконой пролетел митрополит Варсонофий. Чиновник считает, что именно «молитвы за приход здравия» в Северную столицу избавили ее местных жителей от коронавируса. Однако статистические данные говорят об обратном.