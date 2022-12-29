Вострецов обратился к Правительству РФ из-за инцидента в Ульяновской области с годовой премией

Решение правительства Ульяновской области в вопросе годовой премии для госслужащих и работников исполнительной власти является социально опасным. Об этом заявил глава СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Согласно полученной информации, местные власти отказали всем работникам учреждений в праве получения годовой премии. По словам Вострецова, решение правительства противоречит многим постановлениям и указу президента о повышении заработной платы.
«Данное распоряжение является социально опасным, поскольку в масштабах целого субъекта Российской Федерации беспрецедентно попирает нормы действующего законодательства и наносит материальный ущерб огромному количеству граждан», – сказал Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей.
Глава СОЦПРОФ также направил обращения зампредседателя правительства Татьяне Голиковой, первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, главе федеральной службы по труду Михаилу Иванкову, министру труда Антону Котякову и генпрокурору Игорю Краснову. Вострецов призвал обратить внимание на инцидент, а также принять соответствующие меры.