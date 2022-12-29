Вострецов обратился к Правительству РФ из-за инцидента в Ульяновской области с годовой премией

Глава СОЦПРОФ также направил обращения зампредседателя правительства Татьяне Голиковой, первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, главе федеральной службы по труду Михаилу Иванкову, министру труда Антону Котякову и генпрокурору Игорю Краснову. Вострецов призвал обратить внимание на инцидент, а также принять соответствующие меры.