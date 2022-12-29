Кулеба сравнил нейтралитет по украинскому кризису с поддержкой России

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба «прошелся» по тем, кто придерживается нейтралитета в вопросе кризиса в его стране. Об этом он написал в Twitter.
По мнению автора публикации, такая позиция является доказательством поддержки Москвы.
«Притворяться «нейтральным» равноценно тому, что встать на сторону России», — подчеркнул украинский дипломат.
Специальная операция идет на Украине с 24 февраля. Кампания направлена на демилитаризацию и денацификацию государства. В Кремле неоднократно указывали, что основной задачей российских военных является защита людей от геноцида со стороны киевского режима.