Власти Латвии приняли решение по вопросу аннулирования виз работников «Дождя»

Латвийские власти решили не аннулировать рабочие визы сотрудников телеканала «Дождь»✱ (СМИ, выполняющее функции иноагента).
Телеканал лишили лицензии на эфирное вещание в Латвии. Однако местные власти не стали аннулировать визы журналистов и позволили им остаться в европейской стране. Отмечается, что соответствующие документы действуют всего год.
После признания «Дождя» иноагентом несколько сотрудников телеканала объявили, что увольняются. СМИ продолжает базироваться в Латвии.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами