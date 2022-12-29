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Власти Латвии приняли решение по вопросу аннулирования виз работников «Дождя»

Общество
Власти Латвии приняли решение по вопросу аннулирования виз работников «Дождя»

Латвийские власти решили не аннулировать рабочие визы сотрудников телеканала «Дождь»✱ (СМИ, выполняющее функции иноагента).

Телеканал лишили лицензии на эфирное вещание в Латвии. Однако местные власти не стали аннулировать визы журналистов и позволили им остаться в европейской стране. Отмечается, что соответствующие документы действуют всего год.

После признания «Дождя» иноагентом несколько сотрудников телеканала объявили, что увольняются. СМИ продолжает базироваться в Латвии.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
#латвия #визы #дождь