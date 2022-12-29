Пушков осудил западные государства за «обнуление истории»

Представитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков считает, что западные страны занимаются «обнулением истории». Об этом он написал в Telegram.
Так сенатор отреагировал на высказывание федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Последний заявил, что действия РФ в отношении Украины «разрушили мечту» первого президента СССР Михаила Горбачева об «общеевропейском доме».
«Уничтожать идею "общеевропейского дома", которой на Западе в конце 1980-х подыгрывали, Запад начал уже в 1994-1995 годах, когда было принято принципиальное решение о расширении НАТО на восток, в сторону России», — отметил Пушков.
Ранее парламентарий предсказал превращение Германии в нового «больного человека» Европы. Как заявил Пушков, причина — энергетическая политика Берлина.