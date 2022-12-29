На Беглова подали в суд из-за блокировки «ВКонтакте» перед «прямой линией»

Баханович подчеркнула, что ее заблокировали на верифицированной странице главы города. Адвокат отметила, что с декабря у чиновников появилась обязанность по ведению официальных аккаунтов во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках». С помощью соцсетей представители власти не только информируют о своей работе, но и предоставляют обратную связь гражданам.