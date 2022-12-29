На Беглова подали в суд из-за блокировки «ВКонтакте» перед «прямой линией»

Адвокат Ирина Баханович направила в суд иск, ответчиком по которому является губернатор Петербурга Александр Беглов. Предметом заявления указано требование о признании незаконной блокировки в социальной сети «ВКонтакте», сообщила юрист в своем Telegram-канале.
Баханович подчеркнула, что ее заблокировали на верифицированной странице главы города. Адвокат отметила, что с декабря у чиновников появилась обязанность по ведению официальных аккаунтов во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках». С помощью соцсетей представители власти не только информируют о своей работе, но и предоставляют обратную связь гражданам.
Юрист констатировала, что немало людей были заблокированы после того, как написали Беглову вопросы перед его «прямой линией».
Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отмечал, что прямые линии действительно важны как для власти, так и для населения, однако в Петербурге данное мероприятие прошло исключительно для дальнейшего отчета перед Москвой.