Российские военные продолжают выполнение боевых задач в рамках спецоперации на Украине и за сутки поразили несколько пунктов ВСУ в Харьковской области.
Об успехах ВС РФ в четверг, 29 декабря, доложил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По информации ведомства, на Купянском направлении продолжались бои. ВСУ потеряли за сутки свыше 20 солдат и пять автомобилей.
На Краснолиманском направлении ударам артиллерии и авиации подвергли силы 95-й бригады ВСУ у Серебрянского лесничества, ликвидировано до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов. На Донецком направлении ВСУ потеряли еще 80 солдат, четыре БТР и шесть автомобилей.
На Южно-Донецком направлении российские военные поразили силы противника у населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка и Великая Новоселка.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах. В ДНР российская авиация сбила два самолета ВВС Украины и два вертолета Ми-8.
В рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены две американские артиллерийские системы М777 и система залпового огня HIMARS. В ДНР украинские военные потеряли три гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
Силами ПВО за сутки было сбито семь беспилотников. Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган»