В Минобороны поделились новыми сведениями об успехах ВС РФ на Украине

На Краснолиманском направлении ударам артиллерии и авиации подвергли силы 95-й бригады ВСУ у Серебрянского лесничества, ликвидировано до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов. На Донецком направлении ВСУ потеряли еще 80 солдат, четыре БТР и шесть автомобилей.