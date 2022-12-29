Экономике Польши грозит инфляция выше 20% в феврале

Польшу в грядущем году ждет двузначная инфляция, падение потребительского спроса и производства. Неутешительный прогноз приводится в публикации BIP.
Инфляционный уровень не опустится ниже 13%, а при неблагоприятном сценарии может и вовсе перешагнуть отметку в 20%. Динамика ВВП без средств из Национального плана восстановления (KPO) достигнет 1% — таковы ожидания специалистов Конфедерации Левиафан на 2023 год.
Спасением для польской экономики способны стать денежные поступления из KPO. В наступающем году они могут повысить ВВП страны на один процентный пункт, отметил экономический эксперт Конфедерации Левиафан Мариуш Зеленка.
По его мнению, в 2023 году потребительский спрос упадет как в Польше, так и во всем Евросоюзе, что особенно важно из-за связи между польской и западной экономиками.