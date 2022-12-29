«Больше не работает»: Хазин раскрыл глаза на главную проблему Запада в борьбе с Россией

Запад обнаружил в России большое количество граждан, для которых на первом месте стоят внутренние интересы государства. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.
Эксперт принял участие в программе «Полный контакт» и прокомментировал суть противостояния Запада с Россией. Хазин раскрыл глаза на главную проблему Европы и США в борьбе с Москвой.
Оказалось, что многие представители российской элиты не готовы исполнять распоряжения Запада.
«Запад обнаружил, что то, что они считали системой тотального контроля в 1990-е годы, больше не работает. И людей, готовых реально осуществлять этот контроль – первая гайдаровская команда, первая чубайсовская команда – уже практически не осталось», — говорится в комментарии Хазина.
Ранее политолог Яков Кедми высказался о вмешательстве покинувших Россию граждан в вопросы политики. Речь шла об артисте Андрее Макаревиче✱ (признан в РФ иноагентом), который выступает против спецоперации на Украине. По словам Кедми, музыкант не должен поднимать темы, в которых не разбирается.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами