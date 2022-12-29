«Больше не работает»: Хазин раскрыл глаза на главную проблему Запада в борьбе с Россией

Ранее политолог Яков Кедми высказался о вмешательстве покинувших Россию граждан в вопросы политики. Речь шла об артисте Андрее Макаревиче✱ (признан в РФ иноагентом), который выступает против спецоперации на Украине. По словам Кедми, музыкант не должен поднимать темы, в которых не разбирается.