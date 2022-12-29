Куликов: Вашингтон признает, что странная тактика Москвы загнала США в глухой угол

Москва, которая до поры до времени удивительно мягко реагировала на провокации Запада и не отвечала должным образом даже на чувствительные удары, тем самым заставила США поверить в безнаказанность. Но теперь американцы осознали, что им необходимо продолжать идти выбранным курсом, и тогда Россия, наконец, нанесет ответный удар. И Запад уже ничего не сможет ему противопоставить.