Куликов: Вашингтон признает, что странная тактика Москвы загнала США в глухой угол

Москва, которая до поры до времени удивительно мягко реагировала на провокации Запада и не отвечала должным образом даже на чувствительные удары, тем самым заставила США поверить в безнаказанность. Но теперь американцы осознали, что им необходимо продолжать идти выбранным курсом, и тогда Россия, наконец, нанесет ответный удар. И Запад уже ничего не сможет ему противопоставить.
О тревожных для Вашингтона выводах американских военных аналитиков в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» рассказал политолог и телеведущий Дмитрий Куликов.
По его словам, работающее на Конгресс США и Пентагон аналитическое агентство RAND попыталось просчитать дальнейшее развитие конфронтации с РФ и пришло к неутешительным выводам.
«Мне тут на глаза попался доклад RAND. И американские аналитики так же скрупулезно, как они рисовали сценарии обкладывания нас со всех сторон, (попытки, заложенные в том сценарии, кстати, сбылись, успеха не достигли, но попытка совершена) они рассмотрели варианты дальнейшего развития событий», – заявил Куликов.
В этом докладе, эксперты отмечают, что, наращивая уровень напряжения с каждым новым выпадом против России, Соединенные Штаты в итоге доиграются до того, что Москва, до поры действующая очень сдержанно, нанесет действительно болезненный контрудар.
«Ну вот там первый шаг был России, мы ответили, будет следующий и мы тоже ответим, и вот так мы довыпендриваемся и, допустим, на третьем шаге Россия возьмет и бабахнет по складам возле аэропорта Жешув, – пересказывает Куликов доклад американских аналитиков. – Вот прямо так и пишут: "жертв нет, склад уничтожен, нанесен огромный материально-технический ущерб". Аналитики задаются вопросом: и что США будут делать? Смогут только поменять подгузники».
Дальше, по словам политолога, в докладе RAND рассматриваются и другие варианты развития событий. Но американские эксперты сами признают, что в итоге все равно все упирается в «смену подгузников».
«"Допустим мы допрыгались и русские сбили наш спутник или беспилотник над Черным морем. И что мы будем делать?", – цитирует документ Куликов. – В итоге аналитики приходят к выводу, что лучше ничего не делать, так как хороших ходов для США просто не осталось. Тем самым Вашингтон признает, что странная, слишком мягкая с виду тактика Москвы загнала США в глухой угол. Им нельзя останавливаться в этом противостоянии, но давить дальше стало смертельно опасно».
При этом сотрудники одного из самых известных мозговых центров Вашингтона задают руководству страны весьма опасные вопросы об адекватности дальнейшего бесконтрольного обострения ситуации.
Аналитики спрашивают у президента США Джо Байдена и у тех, кто за ним стоит: неужели они не понимают, что рано или поздно в геополитической партии с Россией у Америки не останется приемлемых шагов?
Судя по представленному докладу, в США уже есть люди, осознавшие, что Вашингтон сам загнал себя в угол, вынуждая Москву на ответный удар. И теперь американцам остается лишь со страхом ждать, что этот удар может привести к поражению США, заключил Дмитрий Куликов.