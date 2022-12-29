Военный эксперт Колчин: НАТО поставляет украинской армии старые бракованные вооружения

По словам Колчина, сейчас НАТО вынуждена покупать боеприпасы и оружие у стран Восточной Европы, где еще остались запасы советских вооружений, к которым привыкли украинские военные. Однако качество сохранившегося оружия и снарядов далеко не безупречное, поскольку их хранили в неподходящих условиях.