Военный эксперт Колчин: НАТО поставляет украинской армии старые бракованные вооружения

Поставки оружия и боеприпасов из стран Североатлантического альянса не утоляют аппетитов ВСУ, поскольку западные партнеры передают им оружие низкого качества, считает эксперт Петр Колчин.
В беседе с телеканалом «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин рассказал, что НАТО отправляет Украине оружие низкого качества, от которого раньше не могла избавиться.
«Страны НАТО, в первую очередь, передавали Украине снаряжение, оставшееся после холодной войны», — напомнил аналитик.
По словам Колчина, сейчас НАТО вынуждена покупать боеприпасы и оружие у стран Восточной Европы, где еще остались запасы советских вооружений, к которым привыкли украинские военные. Однако качество сохранившегося оружия и снарядов далеко не безупречное, поскольку их хранили в неподходящих условиях.