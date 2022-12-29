Больше сотни домов на Васильевском острове снова отключают от отопления из-за ремонта трубы

Ремонтные работы на трубах оставят без тепла жителей 120 домов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Утром 29 декабря специалисты АО «Теплосеть» во время обследования обнаружили дефект. Ремонтники приступили к замене ненадежного участка. Горячее отопление и водоснабжение в 120 домах ограничили с 10:00 до 23:00 часов. Уточняется, что контроль за системами отопления и заменой теплоносителя на трубах возложен на управляющие компании.
Коммунальные аварии традиционно начинаются в Северной столице с наступлением холодов. При этом губернатор Петербурга Александр Беглов из года в год заявляет о готовности города к зиме.