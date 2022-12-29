Песков: Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в режиме онлайн 30 декабря

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудят наиболее острые региональные проблемы. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в режиме онлайн. Политики пообщаются 30 декабря.
Лидеры стран затронут проблемы, которые есть и «ближе к России, и ближе к Китаю», говорится в комментарии Пескова. Приветственные реплики Путина и Си Цзиньпина будут публичными. Основная часть переговоров состоится в закрытом режиме.
«В первую очередь, речь пойдет о двусторонних российско-китайских отношениях, вы знаете, что стремительный рост объема товарооборота происходит. Конечно, очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам, которые есть и те, которые ближе к нам, к России, есть и те, которые ближе к Китаю. В духе настоящего стратегического партнерства наши лидеры будут эти проблемы обсуждать», — добавил Песков.
Ранее Путин посетил Санкт-Петербург для участия в саммите СНГ. После встречи с коллегами глава государства планировал совершить визит в Псков. Однако поездка была отменена из-за непогоды.