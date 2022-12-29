Киллера ОПГ «Северские» приговорили к 14 годам колонии за убийство шести человек

Московский областной суд назначил 14 лет лишения свободы члену банды «Северские». Мужчину признали виновным в убийстве шести человек, незаконном приобретении и хранении оружия, а также в покушении на жизни еще трех граждан, рассказали в региональном управлении СК России.
Следователи выяснили, что с 2006 года фигурант являлся участником организованной преступной группы, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Злоумышленники орудовали на территориях Московской, Костромской и Ярославской областей.
По итогам расследования подсудимого отправили в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в 200 тыс. рублей.