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Киллера ОПГ «Северские» приговорили к 14 годам колонии за убийство шести человек

Происшествия
Киллера ОПГ «Северские» приговорили к 14 годам колонии за убийство шести человек

Московский областной суд назначил 14 лет лишения свободы члену банды «Северские». Мужчину признали виновным в убийстве шести человек, незаконном приобретении и хранении оружия, а также в покушении на жизни еще трех граждан, рассказали в региональном управлении СК России.

Следователи выяснили, что с 2006 года фигурант являлся участником организованной преступной группы, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Злоумышленники орудовали на территориях Московской, Костромской и Ярославской областей.

По итогам расследования подсудимого отправили в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в 200 тыс. рублей.

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