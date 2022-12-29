«Период рисков». Что ждет рынок российской нефти в 2023 году

К концу марта 2023 года Россия может терять порядка 2 млн баррелей ежедневно, уверены аналитики Bloomberg. Из-за этого покупатели и продавцы все чаще будут прибегать к схемам теневой торговли, в том числе к перевалке с борта на борт в открытом море (одно судно маневрирует рядом с другим и через трубу перекачивает груз с борта на борт — прим. ред.), уверены в издании.