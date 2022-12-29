«Период рисков». Что ждет рынок российской нефти в 2023 году

В начале 2022 года аналитики ожидали заметный рост в российской нефтяной отрасли, однако геополитическая обстановка поставила под сомнение любые прогнозы. Вопреки ожиданиям, сфера выстояла — по итогам года ожидается увеличение добычи нефти.
Как изменялись прогнозы в уходящем году и что будет с рынком «черного золота» в будущем, читайте в материале «Политики Сегодня».
Неоправдавшиеся прогнозы
Международное энергетическое агентство (МЭА) в январе прогнозировало на 2022 год превышение показателя добычи в 11 млн баррелей в сутки (б/с), ОПЕК надеялась на 11,8 млн б/с. Однако уже в апреле МЭА не исключило, что с конца весны добыча упадет ориентировочно на 3 млн б/с. ОПЕК также понизила прогноз до 10,7 млн б/с.
В марте США и Австралия ввели эмбарго на импорт российской нефти, к санкциям присоединилась даже Канада, которая с 2019 года не покупает «черное золото» у России. В Евросоюзе аналогичную меру согласовали позднее и ввели запрет на морские перевозки с 5 декабря (нефтепродуктов — с февраля 2023).
Также начал действовать ценовой потолок на покупку нефти — предел решили установить в $60 за баррель. Ценовой лимит также поддержали Австралия и страны G7. Теперь компаниям можно перевозить нефть исключительно по установленной цене или ниже ее.
В итоге худшие прогнозы аналитиков не оправдались: вице-премьер Александр Новак сообщил об увеличении добычи нефти в России за 11 месяцев на 2,2% (до 488 млн тонн). В конце года ожидается показатель в 2% — добыча нефти по сравнению с 2021 годом вырастет с 524 до 535 млн тонн. МЭА в своем последнем отчете также отметило прирост добычи нефти и соответствие показателям прошлого года.
«Сейчас мы видим, что этот [негативный] сценарий не реализовался, и российская "нефтянка" завершает год достаточно позитивно, увеличив объем выработки сырой нефти», — сказал старший аналитик «Альфа-банка» Никита Блохин, комментируя ожидания аналитиков для Forbes.
Тем не менее нефтяная промышленность в 2023 году все же может «просесть». Новак дал прогноз на снижение на 7-8%, добыча по итогам года составит 490–500 млн тонн. Относительно цен на нефть он допустил диапазон в $70–100 за баррель, но не исключил всплесков стоимости из-за локальных дефицитов на отдельных рынках.
«Я думаю, что сегодня [мировая] цена [на нефть] отражает реальную ситуацию. Недавно она была $100, опускалась до $70. То есть такая волатильность существует между $70 и $100. Я думаю, что в пределах этого диапазона, возможно, скорее всего, и будут цены в следующем году», — предположил вице-премьер.
Новак убежден, что цены на нефтепродукты в Европе могут взлететь в феврале, с момента введения эмбарго. По его словам, Россия будет продавать сырье по всему миру, а европейцам «придется потрудиться», чтобы заместить поставки из РФ и покрыть возникший дефицит.
В целом большинство аналитиков солидарны во мнении, что производство и экспорт будут сокращаться, однако прогнозы выдвигаются разные.
Мнения специалистов
Старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Кирилл Бахтин уверен, что отрасль хорошо подготовилась к ценовому потолку и эмбарго. Базовый сценарий показывает, что экспорт нефтепродуктов упадет на 20%, но рост цен сможет это компенсировать.
«2023 год — период рисков для объемов, но цена может как минимум частично компенсировать потери», — заверил он.
Специалисты Промсвязьбанка (ПСБ) к концу 2023 ожидают снижение добычи на 7%. По их словам, к концу первого квартала добыча сократится на 9,2%, но спустя несколько месяцев рынок придет в «равновесие» и начнет восстанавливаться. Замглавы Минфина Алексей Сазанов считает, что спад добычи «в моменте» очевидно будет, но лишь на 5% из-за проблем с логистикой.
Обозреватели Bloomberg, опираясь на отчет МЭА, предрекают России спад с 10,7 до 9,6 млн баррелей в сутки из-за сложностей в поисках новых покупателей. Агентство пишет, что РФ удалось перенаправить экспорт в Индию, Китай и Турцию, однако эксперты усомнились, что страны смогут покупать больше российской нефти.
К концу марта 2023 года Россия может терять порядка 2 млн баррелей ежедневно, уверены аналитики Bloomberg. Из-за этого покупатели и продавцы все чаще будут прибегать к схемам теневой торговли, в том числе к перевалке с борта на борт в открытом море (одно судно маневрирует рядом с другим и через трубу перекачивает груз с борта на борт — прим. ред.), уверены в издании.
Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета, согласился с коллегами, что спад производства нефти и экспорта будет, но называть конкретные цифры не взялся. По его словам, в данном вопросе слишком много неизвестных, чтобы сейчас определять масштаб потерь.
«Насколько быстро мы сумеем переориентироваться на собственных перевозчиков нефти, насколько можно будет задействовать перевозчиков, которые зарегистрированы за пределами западных юрисдикций, что будет со страховками?» — перечислил эксперт несколько нюансов в беседе с «Политикой Сегодня».
Митрахович признался, что «самый жесткий прогноз», который он видел — это аналитика Центра стратегических разработок (ЦАР). Специалисты готовятся к сокращению добычи нефти до 25%. Собеседник «ПС» считает, что это преувеличение — в прошлом году МЭА обещало падение добычи на треть, но оно не оправдалось.
«Радикальные прогнозы вряд ли оправдаются, но падение в пределах нескольких процентов, конечно же, будет», — резюмировал аналитик.
Эксперт сделал акцент на том, что наибольший спад будет в январе, феврале и марте, а во второй половине весны зимние потери будут частично отыграны.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал сохранить текущий уровень нефтедобычи в стране до 2025 года. Чем обернется нефтяное эмбарго для Запада — читайте в материале «Политики Сегодня».