От Гитлера до Зеленского. Как журнал Time менял отношение Запада к фашизму

На тот момент журнал первый раз за всю историю не поместил на обложку портрет «человека года» – вместо этого там изобразили Гитлера, играющего на органе в соборе, пока его жертвы висят на колесе на виду у нацистских политических элит. Это было первое и последнее появление нацистского диктатора на обложке Time.

