Сенатор Джабаров представил российскую «формулу мира» в ответ на предложение Зеленского

Россия придерживается собственной «формулы мира» по Украине. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Владимир Джабаров.
Политик прокомментировал вариант «формулы мира», которую предложил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам сенатора, Москва не согласится с рядом выдвинутых критериев. В качестве примера он привел предложение Киева вернуться к границам 1991 года. Джабаров добавил, что Путин еще в начале спецоперации определил российскую «формулу мира».
«Это задачи операции, они не изменились. А то, что предлагает господин Зеленский, не то что нереально, это неосуществимо никогда, пока существует Россия», – сказал Джабаров.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о «формуле мира» Владимира Зеленского. По его словам, Москва не намерена вести переговоры на основе таких предложений.