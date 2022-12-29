Сенатор Джабаров представил российскую «формулу мира» в ответ на предложение Зеленского

Политик прокомментировал вариант «формулы мира», которую предложил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам сенатора, Москва не согласится с рядом выдвинутых критериев. В качестве примера он привел предложение Киева вернуться к границам 1991 года. Джабаров добавил, что Путин еще в начале спецоперации определил российскую «формулу мира».