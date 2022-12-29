Житель Томска пойдет под суд за случайное отравление матери и ребенка

В Томске следователи подготовили для суда уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины. Он ответит перед законом по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
В региональном СУ СКР рассказали, что преступление было совершено в мае на территории многоквартирного дома. На цокольном этаже высотки у фигуранта есть бокс для парковки машины. Он не выключил полностью двигатель и оставил там автомобиль.
Его халатность привела к скоплению выхлопных газов. Они попали через вентиляцию в квартиру на первом этаже. В помещении находились женщина и ребенок, которые получили сильное отравление, надышавшись токсичными веществами.