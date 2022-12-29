Монтян: странности в деле взрывов на «Северных потоках» стали походить на сенсацию

Американские журналисты не оставляют своим вниманием тему совершенного в начале осени подрыва российских газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря, и находят все новые сенсационные подробности, указывающие на то, что ответственность за диверсию несет Украина.
Об этом у себя в блоге рассуждает украинский общественный деятель Татьяна Монтян.
«Помните, на прошлой неделе я писала, что рупор Демпартии США, издание "Вашингтон пост" выдало довольно необычную статью о том, что нет никаких доказательств вины России в подрыве "Северных потоков"? Так вот, странности не только продолжились, но и стали похожими на сенсацию», – пишет блогер.
Спустя несколько дней, по ее словам, еще один рупор американской Демократической партии газета The New York Times пошла дальше своих коллег и задалась вопросом: если Россия не причастна к подрыву собственных газопроводов, то кто же причастен? И кому этом было выгодно?
Аналитики издания, изучив всю доступную информацию, пришли к выводу, что, скорее всего, взрывные устройства на нитках газопровода были заложены либо аквалангистами, либо «миниатюрными подводными аппаратами».
«И как вы думаете, к каким выводам пришли американские журналисты из пула Демпартии США? Присядьте, если стоите. Выгодополучателями взрывов на балтийских газопроводах названы украинцы», – подчеркивает Монтян.
Журналисты NYT, отмечает она, обращают особое внимание на странное желание украинского президента Владимира Зеленского продолжать получать от России плату за транзит газа через территорию Украины даже после начала спецоперации. В статье в красках описывается весь цинизм украинских политиков, которые в разгар ожесточенных боев в Ирпене и Буче под Киевом продолжали увлеченно обсуждать планы по продолжению транзита российского газа в Европу и получению за это платы от Москвы в размере миллиарда долларов.
Подобное поведение не могло не удивить американских журналистов.
При этом авторы материала сообщают, что Россия уже не только оценила возможность ремонта подорванных газопроводов, но и выразила готовность вложить 500 миллионов долларов в восстановление газовой магистрали. Это является еще одним доказательством непричастности Москвы к диверсии.
А вот Украина с Польшей неоднократно предпринимали попытки сорвать строительство и ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», напоминают журналисты NYT.
«Единственное, что пока вызывает сомнение у американцев, — отсутствие у украинцев опыта в проведении подобных диверсий, да еще и в чужом море, – отмечает Монтян. – Но здесь, я еще раз напоминаю, что британцы взяли под свое крыло оставшуюся в наследство от СССР в Очакове 17-ю отдельную бригаду специального назначения, основной задачей которой еще с советских времен и были разведовательно-диверсионные действия».
При чем замминистра внутренних дел Украины всего за пару недель до взрыва газопроводов в Балтийском море анонсировал в интернете громкие диверсии в данном регионе, напоминает блогер. И этот анонс сопровождался фотографией одного из боевых пловцов той самой 17-й бригады спецназначения Черноморского флота СССР.
«Честно говоря, я ни капельки не сомневаюсь, что шведы, немцы и тем более американцы прекрасно знают, чему учили и с организацией каких "секретных операций" британцы помогали украинцам», – отмечает Монтян.
Очевидно, что за всеми этими прозрачными намеками на явную заинтересованность Украины в том, чтобы газ в Европу шел не по балтийским газопроводам, а через украинскую газотранспортную систему, стоит конкретная цель.
Американцы изо всех сил пытаются убедить замерзающих и страдающих от заоблачных цен на газ европейцев, что они в этом не виновны. И теперь, заключает блогер, вопрос заключается лишь в том, ограничатся ли они этими намеками, или пойдут в разоблачении Украины дальше.