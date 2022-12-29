Монтян: странности в деле взрывов на «Северных потоках» стали походить на сенсацию

Журналисты NYT, отмечает она, обращают особое внимание на странное желание украинского президента Владимира Зеленского продолжать получать от России плату за транзит газа через территорию Украины даже после начала спецоперации. В статье в красках описывается весь цинизм украинских политиков, которые в разгар ожесточенных боев в Ирпене и Буче под Киевом продолжали увлеченно обсуждать планы по продолжению транзита российского газа в Европу и получению за это платы от Москвы в размере миллиарда долларов.