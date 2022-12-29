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Публицист Шахназаров объяснил, почему Чубайс на самом деле так поздно покинул Россию

Политика
Публицист Шахназаров объяснил, почему Чубайс на самом деле так поздно покинул Россию

Нахождение бывшего руководителя компании «Роснано» Анатолия Чубайса в России обусловлено огромным числом «крышуемых» и «крышующих». Так считает публицист Михаил Шахназаров.

В личном видеоблоге «Шах и Мат» он ответил на вопрос, по какой причине экс-глава Роснано оставил Родину так поздно. По словам эксперта, сейчас Чубайс пребывает в Израиле, где грустит из-за отсутствия «денег и положения», полученными благодаря своей антироссийской деятельности.

«Вы даже не представляете, сколько поклонников, некогда "крышевавших" Чубайса, а также тех, кто был под его "крышей", ждут его возвращения в РФ?» — задался вопросом Шахназаров.

Ранее политолог Яков Кедми отреагировал на поступок россиян, которые предпочли уехать из страны после объявления спецоперации на Украине и частичной мобилизации. Он назвал таких граждан «мелкими искателями счастья», признавшись, что не питает к ним никакой симпатии.

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