Публицист Шахназаров объяснил, почему Чубайс на самом деле так поздно покинул Россию

Нахождение бывшего руководителя компании «Роснано» Анатолия Чубайса в России обусловлено огромным числом «крышуемых» и «крышующих». Так считает публицист Михаил Шахназаров.
В личном видеоблоге «Шах и Мат» он ответил на вопрос, по какой причине экс-глава Роснано оставил Родину так поздно. По словам эксперта, сейчас Чубайс пребывает в Израиле, где грустит из-за отсутствия «денег и положения», полученными благодаря своей антироссийской деятельности.
«Вы даже не представляете, сколько поклонников, некогда "крышевавших" Чубайса, а также тех, кто был под его "крышей", ждут его возвращения в РФ?» — задался вопросом Шахназаров.
Ранее политолог Яков Кедми отреагировал на поступок россиян, которые предпочли уехать из страны после объявления спецоперации на Украине и частичной мобилизации. Он назвал таких граждан «мелкими искателями счастья», признавшись, что не питает к ним никакой симпатии.