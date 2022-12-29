Публицист Шахназаров объяснил, почему Чубайс на самом деле так поздно покинул Россию

В личном видеоблоге «Шах и Мат» он ответил на вопрос, по какой причине экс-глава Роснано оставил Родину так поздно. По словам эксперта, сейчас Чубайс пребывает в Израиле, где грустит из-за отсутствия «денег и положения», полученными благодаря своей антироссийской деятельности.