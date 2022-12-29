Жительница Индии получила 51 удар отверткой от агрессивного поклонника

Житель индийского Чхаттисгара убил 20-летнюю знакомую, которая игнорировала его знаки внимания. Правоохранители разыскивают преступника. Об этом сообщает The Times of India.
По информации издания, 24-летний мужчина поддерживал связь с девушкой, находясь в другом штате. В какой-то момент она перестала отвечать мужчине, что вызвало агрессию с его стороны.
Злоумышленник проехал 220 километров, чтобы добраться до дома жертвы. Он проник в помещение, где нанес 51 удар отверткой своей обидчице. Труп убитой обнаружил ее брат. Нападавшему удалось скрыться.