Deutschlandfunk: санкции Запада не смогут сломить экономику России в 2023 году

Западные рестрикции не сумеют в 2023 году поставить экономику России на колени. Такое заявление содержится в материале на сайте немецкой радиокомпании Deutschlandfunk.
Ограничения со стороны Запада оказали свое влияние, но намного менее жесткое, чем ожидалось. В частности, объем производства в России сократился лишь незначительно, отмечает обозреватель Сандра Пфистер.
После начала СВО на Украине Международный валютный фонд предрек падение российской экономики на 8-9%. Но уже сейчас МВФ констатирует, что она упала лишь на 3,5%.
Одной из причин стойкости экономики России аналитики назвали рост мировых цен на нефть и газ. Как выяснилось, Москва умеет неплохо зарабатывать на меньших объемах экспорта. Более того, много зарубежных компаний осталось на рынке страны, а некоторые продали свой бизнес россиянам.