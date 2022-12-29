Под Херсоном задержали агента, который передавал СБУ данные о дислокации и маршрутах ВС РФ

Оперативники ФСБ задержали в Херсонской области агента спецслужб Украины. Злоумышленник предоставлял сведения о дислокации и перемещениях российских войск. Сведения от информатора затем использовали украинские артиллеристы для корректировки своих ударов.
Злоумышленник также добывал информацию о том, какая техника и сколько людей задействованы на конкретных участках в зоне СВО, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
В Ростовской области ранее был задержан агент украинских силовиков. Злоумышленник помогал наводить на цели ракеты РСЗО HIMARS.