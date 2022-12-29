«Загадочный» визит Путина в Псков не на шутку встревожил эстонцев

Новость о запланированной поездке президента РФ Владимира Путина в Псков сильно напугала жителей Эстонии. Об этом свидетельствует публикация ERR News, выдержки из которой приводит «ПолитРоссия».
Глава государства 28 декабря собирался посетить церемонию запуска завода «Титан-Полимер» в Псковской области, однако не полетел туда из-за плохой погоды. Такое объяснение не устроило эстонских журналистов: они начали придумывать конспирологические теории о том, почему «загадочный» визит Путина не состоялся. В частности, они предположили, что российский лидер якобы хотел понервировать власти их страны, но «испугался».
«Хотя визит Путина в Псковскую область напрямую не повлияет на Эстонию, мы можем символически прочитать в нем страх и слабость», – отметили авторы ERR News, вероятно, говоря о собственной встревоженности.
Ранее стало известно, что Путин принял участие в церемонии запуска «Титан-Полимера» в онлайн-формате. Он выразил благодарность всем специалистам, которые внесли вклад в создание производства.