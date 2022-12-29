В Екатеринбурге задержали двух россиян за подготовку к теракту на электростанции «Панельная»

Сотрудники ФСБ пресекли диверсию на одном из объектов энергообеспечения в Екатеринбурге. Были задержаны двое молодых людей, которые действовали по просьбе знакомых с Украины, пишет РЕН ТВ.
Речь идет об электроподстанции «Панельная» в Кировском районе областной столицы. По данным телеканала, в ночь на 17 декабря диверсанты планировали поджечь объект при помощи бензина, стеклянных бутылок, газовых зажигалок и фрагментов ткани.
В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту. Сейчас фигуранты находятся под стражей.