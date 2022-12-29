В УЕФА уверены, что ФИФА не станет снимать бан с России после перехода в АФК

Международная федерация футбола (ФИФА) может оставить в силе действие санкций в отношении России в случае перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет против выхода РФС из состава организации. Соответствующую информацию представили журналисты «Спорт-Экспресс». По данным источника, в УЕФА уверены, что ФИФА не допустит российские клубы и сборные к участию в матчах под эгидой АФК. В РФС пока не высказывались на этот счет.
Решение о переходе из УЕФА в АФК может быть принято в ближайшие дни. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с конца февраля.