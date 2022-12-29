Захарова увидела в идее Украины по «мирному саммиту» на площадке ООН пиар-акцию США

Предложение Украины по проведению «мирного саммита» на площадке ООН представляет собой не что иное, как бред. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она не оценила инициативу украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, посчитав ее довольно абсурдной. По словам российского дипломата, данная идея является так называемой «пиар-акцией» США.
Ранее на неоднозначный выпад официального Киева отреагировала редакция The New York Times. По мнению обозревателей, переговорный процесс между российской и украинской сторонами в условиях подобного мероприятия не представляется возможным.