Эксперт Петр Баканов оценил стоимость нового «Москвича»

Он отметил, что сейчас на российском рынке можно увидеть общее подорожание всех моделей. При этом дешевле нового «Москвича» стала лишь продукция АвтоВАЗа. Баканов заявил, что сделал бы выбор в пользу LADA Vesta. У «Москвича» нет особенных преимуществ, кроме мощного двигателя, уточнил специалист.