Эксперт Петр Баканов оценил стоимость нового «Москвича»

Автоспециалист Петр Баканов поделился мнением о цене на кроссовер «Москвич 3». Стоимость машины будет начинаться от 1,97 млн рублей.
Эксперт поговорил о разнице в стоимости китайских и российских автомобилей. По его словам, в Поднебесной подобная машина будет оцениваться в 1 миллион рублей. Однако отечественные производители повышают цену из-за транспортировки, сборки других нюансов.
«Мне сложно судить, но, наверное, на взгляд обывателя, цена должна быть меньше», – передает слова Баканова издание «РИАМО».
Он отметил, что сейчас на российском рынке можно увидеть общее подорожание всех моделей. При этом дешевле нового «Москвича» стала лишь продукция АвтоВАЗа. Баканов заявил, что сделал бы выбор в пользу LADA Vesta. У «Москвича» нет особенных преимуществ, кроме мощного двигателя, уточнил специалист.