Пожар вспыхнул в доходном доме К. М. Соколовского на Петроградской стороне в Петербурге. Спасателям потребовалось почти два часа, чтобы ликвидировать пламя. Об этом сообщили в МЧС РФ по городу.
Инцидент произошел утром на Большом проспекте П. С. Согласно данным ведомства, огонь распространился на площади 30 квадратных метров в подвальном помещении.
На место направили 23 человека личного состава и пять единиц техники. Специалисты потушили возгорание.
Соответствующие ситуации стали следствием безучастной позиции команды губернатора Александра Беглова. Только за несколько лет город потерял порядка 80 исторических зданий. Однако Смольный до сих пор не принял решительных мер для сохранения памятников архитектуры.