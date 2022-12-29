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МО Польши сообщило, что из страны от принудительной мобилизации бежали 70 тысяч мужчин

Армия
МО Польши сообщило, что из страны от принудительной мобилизации бежали 70 тысяч мужчин

Министерство обороны Польши сообщило, что в 2023 году на воинскую службу могут призвать 250 тысяч бойцов запаса, если их возраст не превышает 55 лет. Однако в стране решение военного ведомства вызвало волну негатива, пишет «МК».

Известно, что негатив среди поляков спровоцировали уведомления о мобилизации резервистов, которые начали получать граждане страны. Таким образом их приглашали в военкоматы для последующего обучения управлению военной техникой и закрепления за конкретной частью.

По словам заместителя мэра Вольского районного управления Войцеха Лесюка, польские власти провоцируют создание ситуации, похожей на украинский конфликт. Известно, что к настоящему времени от мобилизации уже бежали около 70 тысяч поляков.

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