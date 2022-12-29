МО Польши сообщило, что из страны от принудительной мобилизации бежали 70 тысяч мужчин

Министерство обороны Польши сообщило, что в 2023 году на воинскую службу могут призвать 250 тысяч бойцов запаса, если их возраст не превышает 55 лет. Однако в стране решение военного ведомства вызвало волну негатива, пишет «МК».
Известно, что негатив среди поляков спровоцировали уведомления о мобилизации резервистов, которые начали получать граждане страны. Таким образом их приглашали в военкоматы для последующего обучения управлению военной техникой и закрепления за конкретной частью.
По словам заместителя мэра Вольского районного управления Войцеха Лесюка, польские власти провоцируют создание ситуации, похожей на украинский конфликт. Известно, что к настоящему времени от мобилизации уже бежали около 70 тысяч поляков.