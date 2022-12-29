Лавров назвал бездоказательными заявления Запада о поставках иранских БПЛА в Россию

Все заявления западных политиков и СМИ о якобы идущих поставках иранских БПЛА в Россию являются голословными и не основаны на каких-либо доказательствах. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Запад не только не может, но даже не пытается привести фактическое обоснование подобным поставкам и действует на основе порочного принципа «highly likely», (в переводе с английского означает «весьма вероятно». — Прим. ред.), отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.