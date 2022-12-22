Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может свидетельствовать о разрушении единства Запада в вопросе помощи Киеву. Такое мнение высказал обозреватель издания Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.
По его словам, если бы западные государства были едины касательно помощи Украине, Зеленскому не пришлось бы покидать собственную страну. Бреттон-Гордон отметил, что поездка президента в США демонстрирует «неподдельную обеспокоенность» Киева из-за сложившейся ситуации.
«Зеленскому не стоило заявляться на Запад с чашей для пожертвований — должно было быть наоборот», — добавил обозреватель.
Бреттон-Гордон констатировал, что визит Зеленского в США не сыграл на руку Киеву. Этим украинские власти разрушили репутацию собственной армии.