Обозреватель Telegraph назвал визит Зеленского в США признаком разрушения единства Запада

По его словам, если бы западные государства были едины касательно помощи Украине, Зеленскому не пришлось бы покидать собственную страну. Бреттон-Гордон отметил, что поездка президента в США демонстрирует «неподдельную обеспокоенность» Киева из-за сложившейся ситуации.